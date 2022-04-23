Пожежа під Москвою: над російською “космічною столицею” піднялися клуби чорного диму

Пожежа під Москвою: над російською “космічною столицею” піднялися клуби чорного диму

Місцева влада не повідомляє, на якому саме об’єкті промзони у підмосковному Корольові сталося загоряння.

У п’ятницю, 22 квітня, в підмосковному місті Корольов, яке через велику кількість підприємств авіаційно-космічної галузі має титул російської "космічної столиці", сталася велика пожежа. Місцева влада не повідомляє, що саме горіло.

Відео з місця інциденту публікують місцеві Telegram-канали.

На відеокадрах видно, що пожежа охопила якийсь промисловий об’єкт, над яким піднялися клуби чорного диму.

Місцевий сайт "У Корольові" з посиланням на Королівський центр безпеки та цивільної оборони населення повідомив, що "у промзоні на вулиці Фрунзе загорівся дах будівлі". Тут начебто проводилися ремонтні роботи, під час яких виникло загоряння.

У пресслужбі ГУ МНС Росії у Московській області російському виданню MSK1 повідомили, що отримали повідомлення про пожежу близько 15:00. О 17:12 пожежу ліквідували.

Попри численні відео інциденту та викликану ними паніку місцевих жителів, влада ніяк не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, у Москві біля будівлі мерії 20 квітня сталася масштабна пожежа. У будівлі на Тверській площі спалахнув дерев'яний павільйон, де продають сувеніри та російські продукти.

"Москва" потонула – в Росії підтвердили знищення флагмана

Читайте також: