Пожежа у будівлі ФСБ у Ростові-на-Дону: названо офіційну причину

Внаслідок пожежі в Управлінні прикордонної служби ФСБ є постраждалі, повідомляють про одного загиблого.

У Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ назвали офіційну причину вибуху та пожежі, яка у четвер, 16 березня, охопила будівлі прикордонного управління ФСБ по Ростовській області.

Як повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на офіційну заяву ФСБ, інцидент трапився внаслідок загорання паливно-мастильних матеріалів у гаражі.

"О 12.20 (тобто об 11:20 за київським часом — ТСН.ua) у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату ПУ ФСБ Росії по Ростовській області сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів, яке спричинило вибух і часткове руйнування будівлі", - йдеться у повідомленні.

У російській спецслужбі підтвердили, що внаслідок НП у Ростові-на-Дону є постраждалі.

Раніше губернатор Ростовської області повідомив, що, за попередньою інформацією, першопричиною стало замикання електропроводки. Від іскри розгорілося полум’я, вогонь поширився і спричинив вибухи ємностей з пально-мастильними матеріалами.

Пожежа поширилася на площі 800 квадратних метрів, внаслідок чого сталося обвалення двох стін.

За інформацією ТАСС, одна людина загинула, ще двоє — постраждали.

Як повідомлялося раніше, в російському Ростові-на-Дону загорілася будівля Управління прикордонної служби ФСБ. Перед інцидентом було чутно вибух.

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