Пожежа в кафе "Полігон" у Росії: підозрюваний у підпалі – військовий, що воював проти України

Російська поліція затримала підозрюваного в підпалі кафе "Полігон" у Костромі, внаслідок чого загинули 15 людей. Затриманий – військовий-контрактник Станіслав Іонкін, що нещодавно повернувся з України.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та Telegram-канали.

Згідно з повідомленнями, 23-річний Іонкін ввечері 4 листопада пішов до нічного клубу "Полігон", дістав там мисливську ракетницю і вистрілив кілька разів у стелю. Поліція затримала чоловіка за шість кілометрів від місця пожежі. Військовий визнав провину.

Також повідомляється, що 22 серпня Іонкін отримав поранення під час обстрілу на війні проти України. За словами рідних, військовий разом з іншими солдатами саме перевозили боєприпаси, коли потрапили під обстріл. Тоді чоловіка викинуло з машини і він отримав перелом ноги. Після цього Іонкіна відправили до госпіталю в Астраханській області. Згодом він повернувся до Костромської області.

Військовий довго перебував на лікарняному. На початку листопада чоловік знову вирушив до військової частини, аби пройти медкомісію.

Зауважимо, що жодне російське видання не повідомило, що затриманий за інцидент у кафе "Полігон" виявився військовим.

Додамо, що кафе "Полігон" належить місцевому депутату обласної думи від "Єдиної Росії" Іхтіяру Мірзоєву.

Фото з соцмереж

Нагадаємо, в ніч проти 5 листопада стало відомо про пожежу в кафе "Полігон" у російській Костромі. Площа займання становили 3500 кв. м, із приміщення було евакуйовано 250 осіб. Внаслідок пожежі у будівлі повністю обвалилася покрівля. Згодом стало відомо, що жертвами надзвичайної ситуації стали 15 людей.

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