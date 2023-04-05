Пожежа в Міноборони РФ: названо офіційну причину загоряння

Пропагандисти повідомили, що на території головного військового відомства держави-агресорки пожежа виникла через несправний електрочайник.

Пожежа в будівлі Міноборони в центрі Москви, яка виникла ввечері в середу, 5 квітня, почалася через загоряння чайника.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на екстрені служби.

Очевидно, любителі чаю у російському воєнному відомстві засідали в кімнаті на третьому поверсі будівлі. На відео, опублікованих у соцмережах, саме звідти вихоплювалися клуби густого чорного диму.

У коментарі пропагандистам, в екстрених службах уточнили, що пожежу в будівлі Міноборони спричинив “аварійний режим роботи електромережі”.

Пожежі було присвоєно було другий, підвищений номер складності з п'яти. Відкрите горіння було ліквідовано на площі 60 кв. м.

За інформацією Міноборони, до ліквідації загоряння було залучено позаштатну пожежну команду відомства та підрозділи МНС, що прибули на місце події.

Нагадаємо, пожежа будівлі Міністерства оборони РФ виникла на вулиці Знаменка в центрі Москви.

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