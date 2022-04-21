Пожежа в російському інституті Військ Повітряно-космічної оборони: зросла кількість жертв, подробиці

Площа пожежі у Твері, яка спалахнула 21 квітня в будівлі науково-дослідного інституту Військ Повітряно-космічної оборони, збільшилася від 1 до 2,5 тис. кв. м.

До ліквідації пожежі залучено авіацію МНС.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

На місці створили оперативний штаб, який координує роботу з гасіння пожежі. На об'єкті працюють пожежно-рятувальні частини, 14 машин швидкої допомоги. Фахівці з'ясовують причини загоряння.

Кількість загиблих внаслідок пожежі в будівлі зросла від п’яти до семи. Ще близько 20 людей звернулися по медичну допомогу. Ще 15 людей перебувають під завалами.

"Семеро людей загинули через пожежу у військовому інституті", – сказав співрозмовник одного з російських ЗМП.

Згодом стало відомо, що о 16:35 пожежу вдалося локалізувати. Про це повідомили в регіональному управлінні МНС.

Нагадаємо, 21 квітня вранці у російській Твері спалахнула масштабна пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту Військ Повітряно-космічної оборони. Люди вистрибували з вікон будівлі і спершу повідомлялося про п’ятьох загиблих. Зауважимо, що саме в цьому інституті розробляли російський ракетний комплекс "Іскандер".

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