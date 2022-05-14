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Пожежа в столиці Індії забрала життя 27 людей: відео

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Пожежа в столиці Індії забрала життя 27 людей: відео

Фото: Associated Press

У Делі загорівся великий офісний центр.

У п'ятницю, 13 травня, в післяобідню пору в офісній будівлі в Нью-Делі, столиці Індії, сталася масштабна пожежа. Внаслідок інциденту загинули 27 людей.

Про це повідомляє India Today.

Чотириповерховий будинок, який загорівся, використовують як офісні приміщення декілька компаній. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі, де є офіс компанії, що виробляє камери відеоспостереження та маршрутизатори. Понад 50 співробітників було врятовано. Власника компанії тим часом затримала поліція.

Коли виникла пожежа, місцева поліція негайно прибула на місце і розбила вікна офісної будівлі, щоб врятувати тих, хто опинився у вогняній пастці всередині. Рятувальники знімали людей із палаючої будівлі за допомогою підйомної техніки та мотузяними драбинами.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Врятувати 27 людей не вдалося, вони загинули.

Після того, як пожежу загасили, рятувальники оглянули місце згарища, більше жертв пожежі поки не виявили. Декілька осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у китайському місті Чунцін в міжнародному аеропорту "Цзянбей" загорівся пасажирський літак компанії Tibet Airlines. Внаслідок інциденту постраждало понад 40 людей.

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