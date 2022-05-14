Пожежа в столиці Індії забрала життя 27 людей: відео

Пожежа в столиці Індії забрала життя 27 людей: відео

У Делі загорівся великий офісний центр.

У п'ятницю, 13 травня, в післяобідню пору в офісній будівлі в Нью-Делі, столиці Індії, сталася масштабна пожежа. Внаслідок інциденту загинули 27 людей.

Про це повідомляє India Today.

Чотириповерховий будинок, який загорівся, використовують як офісні приміщення декілька компаній. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі, де є офіс компанії, що виробляє камери відеоспостереження та маршрутизатори. Понад 50 співробітників було врятовано. Власника компанії тим часом затримала поліція.

Коли виникла пожежа, місцева поліція негайно прибула на місце і розбила вікна офісної будівлі, щоб врятувати тих, хто опинився у вогняній пастці всередині. Рятувальники знімали людей із палаючої будівлі за допомогою підйомної техніки та мотузяними драбинами.

Shocked and pained to know abt this tragic incident. I am constantly in touch wid officers. Our brave firemen are trying their best to control the fire and save lives. God bless all. https://t.co/qmL43Qbd88 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 13, 2022

#WATCH | Fire near Mundka metro station, Delhi: 1 woman dead in the fire. Rescue operation continues with about 15 fire tenders at the spot, as per DCP Sameer Sharma, Outer district pic.twitter.com/okHUjGE7cn — ANI (@ANI) May 13, 2022

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Врятувати 27 людей не вдалося, вони загинули.

Після того, як пожежу загасили, рятувальники оглянули місце згарища, більше жертв пожежі поки не виявили. Декілька осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у китайському місті Чунцін в міжнародному аеропорту "Цзянбей" загорівся пасажирський літак компанії Tibet Airlines. Внаслідок інциденту постраждало понад 40 людей.

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