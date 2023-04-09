Пожежа заважала шукати людей: у французькому Марселі обвалився житловий будинок (відео)

Попередньо жертв в результаті події немає.

У ніч проти 9 квітня у місті Марсель (Франція) обрушився чотириповерховий житловий будинок. Перед руйнуванням будівлі пролунав сильний вибух. Очевидці стверджують, що на місці події відчували запах газу.

Про це повідомляє інформаційний порт MediasInfos.

За словами мера міста Бенуа Паяна, сильна пожежа, що виникла на руїнах будинку, заважала рятувальникам здійснювати пошукові операції. Попередньо жертв в результаті події немає. Водночас багато людей залишилися без даху над головою, тому міська влада оголосила про негайне відкриття дитячих садків та шкіл для прийому сімей.

Багатьом потерпілим надавали першу медичну допомогу на місці події. Однак периметр довкола зруйнованої будівлі було суттєво збільшено за рішенням рятувальних служб через загрозу руйнування сусідніх будівель.

Повідомляється, що внаслідок потужного вибуху за 500 метрів навколо зруйнованого будинку вилетіли вікна. Над більшою частиною Марселя поширилася величезна хмара диму.

За 4 години після руйнування триває пожежа. Рятувальники намагаються подолати полум’я, аби активно розпочати шукати можливих постраждалих під завалами.

Нагадаємо, у місті Во-ан-Велен, неподалік французького міста Ліон, у житловому будинку спалахнула пожежа. Як результат, 10 людей осіб загинули, зокрема п'ятеро дітей.

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