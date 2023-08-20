Пожежі на острові Тенерифе – вогонь виходить з-під контролю

На Тенерифе пожежників борються з вогнем вже декілька днів.

Лісова пожежа на Тенерифе – іспанському острові у складі Канарських островів – поширилася на 8400 гектарів і призвела до евакуації сіл – Аррате, Чивісая, Медіа-Монтанья та Ахафона, рух територією обмежено. Лісові пожежі виходить з-під контролю попри зусилля пожежників, які борються з полум'ям вже четвертий день.

Про це заявив очільник ради Канарських островів Фернандо Клавіхо, пише DPA.

За його словами, весь південний фронт пожежі "дуже стабільний", але все ж назвав пожежу однією з найгірших на Тенеріфе за останні 40 років.

Як заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, "можна сподіватися, що в найближчі кілька днів, якщо погода буде сприяти, пожежу візьмуть під контроль".

World wildfire news is from Tenerife

Good morning everyone



The fire remains out of control on the Spanish island of Tenerife. The fire has ravaged more than 8,000 hectares and

26,000 people have been evacuated!



Video courtesy of ( Radio Die)



Kind regards

KWT Dave pic.twitter.com/PCnKhCOdHi — Kernow Weather Team (@KWTWeather) August 20, 2023

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