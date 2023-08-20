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Пожежі на острові Тенерифе – вогонь виходить з-під контролю

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Пожежі на острові Тенерифе – вогонь виходить з-під контролю

Пожежі на іспанському острові Тенерифе / Фото/Twitter

На Тенерифе пожежників борються з вогнем вже декілька днів.

Лісова пожежа на Тенерифе – іспанському острові у складі Канарських островів – поширилася на 8400 гектарів і призвела до евакуації сіл – Аррате, Чивісая, Медіа-Монтанья та Ахафона, рух територією обмежено. Лісові пожежі виходить з-під контролю попри зусилля пожежників, які борються з полум'ям вже четвертий день. 

Про це заявив очільник ради Канарських островів Фернандо Клавіхо, пише DPA.

За його словами, весь південний фронт пожежі "дуже стабільний", але все ж назвав пожежу однією з найгірших на Тенеріфе за останні 40 років.

Як заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, "можна сподіватися, що в найближчі кілька днів, якщо погода буде сприяти, пожежу візьмуть під контроль".

Нагадаємо, у Бурятії прорвало дамбу – залізниця пішла під воду (відео).

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Дата публікації
Перегляди
572
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