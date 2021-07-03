Пожежу на підводному трубопроводі у Мексиканській затоці гасили п'ять годин, стала відома причина займання

Пожежу на підводному трубопроводі у Мексиканській затоці гасили п'ять годин, стала відома причина займання

Робочі компанії використовували азот для гасіння пожежі.

Витік на нафтопроводі мексиканської компанії Pemex в Мексиканській затоці усунули. Зазначається, що причина інциденту була викликана несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м. Компанія продовжує розслідування.

Про це поінформував Reuters.

За даними Pemex, на повне гасіння пожежі знадобилося більше п'яти годин. Компанія додала, що розслідує причини загоряння.

Як зазначається, через аварію загорілася поверхня океану. При цьому глава мексиканського регулятора безпеки нафти ASE заявив, що інцидент "не призвів до розливу нафти".

Повідомляється, що турбомашини діючих виробничих потужностей постраждали від грози і проливних дощів. Робочі компанії використовували азот для гасіння пожежі.



Займання сталося через витік на глибині 78 м.

Нагадаємо, що у Мексиканській затоці у п'ятницю, 2 липня, спалахнув підводний трубопровід нафтогазової компанії Pemex. Зазначається, що займання сталося близько 05:15 за місцевим часом на захід від півострова Юкатан.

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