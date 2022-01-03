Пожежу в будівлі парламенту ПАР у Кейптауні намагаються загасити понад добу

Офіційні особи заявили, що всю частину будівлі Національної асамблеї, де працюють депутати, було зруйновано.
Рятувальники понад добу намагаються загасити пожежу в будівлі парламенту ПАР у Кейптауні. Полум’я вдалося взяти під контроль уночі, але пожежа ще не ліквідована в найстарішій частині будівлі.
Про це повідомляє Al Jazeera,
Поліція затримала 49-річного підозрюваного у підпалі. Він перебував у будівлі парламенту, його допитують.
"Чоловік був спійманий усередині парламенту, його досі допитують. Порушили кримінальну справу. Він заарештований і постане перед судом у вівторок", — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо:
- У столиці Південно-Африканської Республіки Кейптауні вранці в неділю, 2 січня, сталася масштабна пожежа в історичній будівлі парламенту. Вогонь швидко поширився на приміщення Національної Асамблеї – вигоріли кабінети, все в диму, залите водою, частково впав дах.
- Член комітету мерії Кейптауна з охорони та безпеки Жан-П'єр Сміт розповів, що весь комплекс постраждав від води та вогню і нічого не залишилося від його історичної частини, де зберігалося близько 4000 предметів культурної спадщини та творів мистецтва, деякі з них датовано XVII століттям. Там також зберігалася колекція рідкісних книг та оригінальна копія колишнього національного гімну на африкаанс.
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