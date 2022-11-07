Позиція Заходу щодо РФ нагадує час перед розпадом СРСР - ексголова МЗС

Для Заходу буде краще, якщо нинішня Росія назавжди піде в історію.

Західні партнери України не хочуть думати щодо того, що сьогоднішня Росія втрачає статус.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Радіо НВ сказав, що Росія вже пройшла рубікон і її крах незворотний.

"Наші західні партнери не хочуть думати над тим, що сьогоднішня Росія розсипається. Деякі з них ще так само думають, що „погодимося на якогось Мутіна замість Путіна“, аби Росія збереглася і щоб була єдиним цілим. Але такого не буде", - сказав Огризко.

За його словами, Захід не хоче детально аналізувати те, що відбувається в самій Росії та зрозуміти, що ця країна не може залишитися такою, якою вона є.

Ексголова МЗС сказав, що позиція Заходу нагадує йому час перед розпадом СРСР.

"До нас тоді приїжджали західні лідери і говорили, що треба триматися Горбачова, бо він хороший і СРСР - це дуже гарна штука. А воно розвалилося, бо для цього були об'єктивні причини", - нагадав він.

За словами Огризка, так само сьогоднішня Росія підійшла до того моменту, коли вже є об'єктивні обставини, які не можуть бути усунені тим чи іншим політичним лідером чи тією чи іншою політичною групою, і йде до свого краху.

"Гадаю, що нам зараз потрібно доносити цю просту істину до голів, зокрема наших західних партнерів, які нас закликають періодично, що треба розмовляти з Путіним (це тактика, не стратегія). Я сподіваюся, що це не буде трендом у західній політиці, тому що для них буде краще, якщо нинішня Росія назавжди піде в історію", - сказав дипломат.

До слова, у Росії восени поменшало прихильників війни проти України. Тепер лише 16% опитаних "за" війну в Україні. Ще навесні їх було 25%.

Водночас західні експерти вважають, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться до перемоги, тому наразі рано говорити про завершення війни в Україні.

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