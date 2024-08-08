Позиції "Хезболли" та Ірану щодо удару по Ізраїлю могли розійтися – ЗМІ

"Хезболла" може атакувати Ізраїль найближчими днями без координації своїх дій з Іраном.

Ліванське терористичне угруповання "Хезболла" готове атакувати Ізраїль. Ймовірно, що у Лівані не будуть чекати, поки Іран побудує план помсти за вбивства лідера ХАМАС та військового командира "Хезболли", й завдадуть удару найближчим часом.

Про це пише CNN.

З посиланням на поінформовані джерела видання зазначає, що територіальна близькість Лівану до Ізраїлю дає терористам можливість діяти без попередження й набагато оперативніше, ніж може Іран.

За словами одного зі співрозмовників, наразі невідомо, як Іран та "Хезболла" координують свої дії та чи координують їх взагалі. До того ж "є відчуття", що їхні подальші плани можуть мати певні відмінності.

Американський військовий на умовах анонімності розповів Politico, що розвідка отримала інформацію про приготування Ірану до великого нападу на Ізраїль, але це всі кроки, які США очікують побачити.

Співрозмовники видання зауважили, що Іран взагалі може відмовитись від плану багатостороннього нападу на Ізраїль. За їхніми словами, США попередили Іран про можливість прямої конфронтації між ними в разі масованого удару по Ізраїлю.

Білий дім закликав Тегеран "переглянути свою реакцію" на ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, який загинув в іранській столиці внаслідок вибуху дистанційно керованої бомби. Цілком ймовірно, що Іран починає схилятися до думки Вашингтона, хоча спочатку повністю заперечував її.

Нагадаємо, Іран погрожує Ізраїлю ударом після вбивства ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ганії. Можлива атака стане найбільшим випробуванням для ізраїльської системи ППО "Залізний купол", яка може не витримати удару.

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