Позицію Угорщини щодо війни в Україні важко зрозуміти, бо вони повністю залежні від Росії - Дуда

Позицію Угорщини щодо війни в Україні важко зрозуміти, бо вони повністю залежні від Росії - Дуда

Сьогодні Віктор Орбан "перебуває у складній ситуації", адже Угорщина стала повністю енергетично залежною від Росії.

Наразі дуже важко зрозуміти позицію Угрощини і, зокрема, Віктора Орбана щодо війни Росії проти України.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю телеканалу TVN24.

"На даний момент перед обличчям російської агресії в Україні загибель тисяч мирних жителів в Україні, бомбардування житлових масивів, знищення багатоквартирних будинків російською армією. Це злочинна діяльність у сенсі міжнародного права. Мені важко зрозуміти таке ставлення (Орбана - ред.)", - сказав Дуда.

На думку президента Польщі, сьогодні Віктор Орбан "перебуває у складній ситуації", адже Угорщина стала повністю енергетично залежною від Росії. Дуда наголосив, що політика угорського президента дуже дорого обійдеться його країні.

"Він довів Угорщину до практично повної залежності від Росії у постачанні газу та електроенергії, тому що у них стоїть російська електростанція, з Росією підписані контракти на постачання палива", — зазначив Дуда.

За його словами, АЕС, яка стоїть на території Угорщини і виробляє для неї енергію, — і та є російською. Кілька років тому країна уклала контракт з російськими структурами на модернізацію цієї станції, тому ця залежність величезна.

Дуда також наголосив, що енергетична залежність від Росії стала проблемою багатьох країн Євросоюзу. Саме з цієї причини не вдалося запровадити санкції на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів.

Водночас, на відміну від Угорщини, інші країни хоча б передають зброю Україні, тому позицію Угорщини важко зрозуміти.

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