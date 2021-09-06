Позначка "про приматів" на ролику з темношкірими: компанія Facebook потрапила у расистський скандал

Позначка "про приматів" на ролику з темношкірими: компанія Facebook потрапила у расистський скандал

Штучний інтелект соцмережі назвав темношкірих чоловіків "приматами".

Компанія Facebook попросила вибачення після того, як штучний інтелект соціальної мережі присвоїв відео з темношкірими чоловіками позначку "примати".

Про це повідомляє The New York Times.

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Йдеться про відео британського таблоїду The Daily Mail, де відображена бійка за участю темношкірих. Під роликом з'являлося автоматичне повідомлення, яке запитує глядачів, чи хочуть вони "продовжити дивитися відео про приматів". Хоча запис ніяк не пов'язаний з тваринами.

"Це була явно неприпустима помилка", — говорить представник компанії.

"Хоча ми і внесли поліпшення в нашу систему штучного інтелекту, ми знаємо, що вона не ідеальна. Нам потрібно продовжувати поліпшувати її. Ми приносимо свої вибачення всім, хто бачив ці образливі рекомендації", — додали в компанії.

Це вже не перший випадок, коли ШІ демонструє гендерні або расові упередження. Так, у 2015 році, штучний інтелект Google ідентифікував як горил користувача-афроамериканця Джекі Елсіна і його друга.

Раніше в Канаді темношкірого суддю переплутали зі злочинцем і закували в наручники.

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