Позиція США щодо НАТО стала приводом для нових вимог Кремля - ISW

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

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Російські чиновники заявили про «натхнення» позицією США щодо розширення НАТО та використовують це як підставу для нових вимог до України та західних країн.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що речник Кремля Дмитро Пєсков 30 травня заявив, що в Кремлі позитивно сприймають розуміння адміністрацією Трампа занепокоєнь президента РФ Володимира Путіна щодо подальшого розширення Альянсу на схід. За його словами, Росія вже озвучувала ці побоювання під час закритих переговорів із США, і нинішня позиція Вашингтона виглядає для Москви «дуже привабливою», з огляду на роль США у мирних ініціативах.

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Експерти зауважують, що США раніше висловлювали готовність обговорити побоювання Росії щодо потенційного вступу України до НАТО — це одна з головних вимог Кремля, яку він подає як головну причину початку війни. Натомість Росія натякала на можливі поступки в інших сферах. Заява Пєскова свідчить, що у Кремлі сприймають цю позицію як підтримку ідеї обмежити політику відкритих дверей НАТО — тобто надати Росії фактичне право вето.

Таким чином, Москва намагається представити ситуацію так, ніби США погоджуються на її умови без жодних взаємних поступок. Зокрема, Росія не демонструє готовності відмовитися від претензій на неокуповані українські території, такі як Херсонська чи Запорізька області, натомість продовжує тиснути на Захід, намагаючись закріпити вигідні для себе умови потенційного післявоєнного устрою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США визнають обґрунтованість російської стурбованості щодо розширення Північноатлантичного альянсу на схід і готові обговорювати з Москвою це питання.

Окрім того, Росію дуже потішила заява спецпосланця США Кіта Келлога, що Вашингтон вважає справедливими побоювання Москви щодо розширення НАТО.

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