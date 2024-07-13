ППО, авіація та фінансування власного виробництва зброї: що отримає Україна після саміту НАТО

Міністр оборони Рустем Умєров також анонсував використання прибутків від заморожених активів Росії для підтримки оборони України.

На 75-му саміті НАТО партнери України оголосили про надання нової фінансової допомоги, зокрема додаткових систем ППО, літаків F-16, та фінансування власного виробництва зброї.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Серед найважливіших позицій у списку військової допомоги – 5 новітніх батарей ППО (4 Patriot та 1 Samp/T) від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Крім того, союзники виділили десятки тактичних систем ППО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

Міноборони України оприлюднило повний список військової допомоги від союзників:

США – пакет на 225 млн доларів, в тому числі батарея Patriot та ракети до неї, ракети для NASAMS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети;

Німеччина – система Patriot та ракети до неї, артилерійські снаряди, дрони, військово-інженерна техніка та інше обладнання;

Норвегія – пакет на 93 млн доларів, а також 6 літаків F-16 та запчастини до гелікоптерів Sea King;

Британія – щорічна допомога в розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку до 2030/31 років;

Данія – фінансування виробництва в Україні 18 артсистем "Богдана";

Литва – антидронові системи та патрони калібру 5,56х45;

Нідерланди – 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16;

Канада, Австралія та Нова Зеландія – пакети військової допомоги загалом на 538,68 млн доларів.

Підсумки 75-го саміту НАТО / Інфографіка МОУ / Фото: Міноборони України

Міністр оборони Рустем Умєров також анонсував використання прибутків від заморожених активів Росії для підтримки оборони України.

Нагадаємо, саміт НАТО спровокував чимало сумнівів в стратегії Заходу щодо підтримки України. Попри те, що підтримка союзників допомагає Україні дати відсіч ворогу, вона недостатня, щоб виграти війну.

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