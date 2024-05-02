ППО спустошена: у Sky News заявили, що Британія вразлива до атак ракетами і дронами

Британський високопосадовець в оборонній сфері так прокоментував ситуацію з ППО: "Чи може Велика Британія захистити свої міста з неба, якщо буде шквал ракет? Ні".

Велика Британія може бути вразливою до ударів ракетами та дронами, яких зазнає Україна. Усе тому, що британська протиповітряна оборона спустошена.

Про це йдеться в публікації Sky News.

Десятиліття скорочення витрат на оборону "підірвали" ППО Британії, стверджують військові джерела та ветерани холодної війни. Раніше британська протиповітряна оборона була однією з найкращих у світі.

Керівники оборонних відомств Британії наразі вивчають варіанти відновлення здатності захищати критично важливу інфраструктуру, як-от електростанції, військові бази та урядові об'єкти, від балістичних ракет, якими Росія атакує Україну.

Однак надійний план інтегрованої ППО та ПРО може коштувати мільярди фунтів стерлінгів. У такому разі Британії доведеться зробити ще більшими витрати на оборону після нещодавного рішення уряду про збільшення військових видатків до 2,5% ВВП.

"Чи може Велика Британія захистити свої міста з неба, якщо буде шквал ракет? Ні. Чи знає громадськість, що робити у разі повітряного нападу? Ні... Простіше кажучи, ми захищені? Ні", – сказав анонімний британський високопосадовець у сфері оборони.

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Видання звернуло увагу на британські зенітні комплекти Bloodhound. Вони були взяті на озброєння 1958 року, але тепер розміщені лише в музеях. Ці ЗРК були виведені з експлуатації 1991 року. Раніше вони були частиною багаторівневої системи ППО часів холодної війни.

Ситуація з літаками і кораблями у британській армії

Тоді ж – 1991 року – у Британії задля економії коштів були скорочені ескадрильї швидкісних реактивних літаків. Як сказав у коментарі виданню ветеран-технік британських сил ППО, він не вважає країну захищеною у порівнянні з тим, що було у 1970-х та 1980-х роках.

У статті зазначається, що ситуацію ускладнює зростання кількості ракет та безпілотників, які виробляють Росія, Іран, Китай та Північна Корея.

На сьогодні ВПС Британії мають лише дев'ять фронтових ескадрилей швидкісних реактивних літаків, включно з літаками швидкого реагування. Це сучасні винищувачі F-35 і Typhoon. А в період холодної війни країна мала 30 фронтових ескадрилей.

Щодо кораблів, то Британія має на озброєнні шість есмінців типу 45, оснащених системами ППО. Однак на цей момент лише три з них готові до оборони, включно з тим есмінцем, який бере участь в операціях на Близькому Сході.

Автори публікації зазначають, що в разі російської загрози, Британія має вигідне географічне розташування. Однак слід враховувати, що країни Європи, які розділяють Росію і Британію, також скоротили ППО.

До слова, водночас у Британії налагодили серійне виробництво танка Challenger 3, який називають "найсмертельнішим" в історії країни.

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