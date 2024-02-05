Працевлаштування за кордоном: яку допомогу отримують українські біженці у ЄС та скільки знайшли роботу

Лише 25,2% біженців з України працюють, зокрема, у Німеччині. У Данії 78% українців уже знайшли роботу. У Чехії працюють 66%, у Польщі — 65%, у Швеції та Великій Британії — 56%, у Нідерландах — 50%. Тим часом у Німеччині українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, а діти — від 357 до 471 євро залежно від віку.

Про це повідомляє політолог Дітріх Тренхардт (Мюнстерський університет) із посиланням на цифри Фонду Фрідріха Еберта, пише BILD.

Законодавчі вимоги фактично однакові в усіх країнах ЄС: біженці з України набувають статусу тимчасового захисту без складної процедури надання притулку, інтегруються в системи охорони здоров'я та соціального захисту та одразу отримують право на роботу. Але у фінансовому плані існують великі відмінності.

Умови для біженців з України в Німеччині

Дорослі українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, діти від 357 до 471 євро залежно від віку. Ба більше, покриваються житло та додаткові витрати.

Чехія: матеріальна допомога

Українські біженці у Чехії отримують 200 євро екстреної допомоги, за п'ять місяців — 130 євро. Медична страховка та витрати на проживання у колективному гуртожитку покриваються лише протягом обмеженого періоду часу.

Допомога біженцям в Польщі

У Польщі видають дноразову грошову допомогу в розмірі 66 євро, а також допомогу на дитину у розмірі 110 євро на місяць.

Через чотири місяці половина колективного житла має бути оплачена самими біженцями. В результаті, за прогнозами польського державного економічного інституту, вже у 2023 році українські біженці мали принести більше податкових надходжень, ніж витрат.

"Є й інша причина низького відсотка працевлаштування українських біженців у Німеччині. За даними Інституту досліджень ринку праці та професійних досліджень (IAB), близько 72% українських біженців у Німеччині мають вищу освіту — їх вважають надкваліфікованими. Проте працевлаштуванню заважає тривалий процес визнання освіти для українців, наприклад, для дозволу працювати лікарем чи фармацевтом. В Італії та Словаччині це влаштовано по-іншому: там біженцям з України дозволили працювати в системі охорони здоров'я вже з березня 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Водночас біженцям часто не вистачає мовних навичок. Експерти сподіваються, що ситуація з працевлаштуванням поліпшиться за кілька місяців завдяки мовним курсам.

Тим часом у Нідерландах пропонують повертати біженців до відносно безпечних регіонів України. Депутати від партії BBB (Фермерсько-громадянський рух) вважають, що біженці могли б повернутися на захід України.

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