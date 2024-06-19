Працівниця McDonald's вистрілила у клієнта, який поскаржився на своє замовлення – фото, відео

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

У США працівниця McDonald's відкрила вогонь по відвідувачах, які поскаржилися на неправильне замовлення.

Про це пише Metro.

За даними поліції, 22-річна Гассіді Гарднер і відвідувачі ресторану швидкого харчування на бульварі Іст Меморіал у Флориді вступили в суперечку після того, як клієнти "зрозуміли, що їхнє замовлення було неправильним"

На відео з камер спостереження видно, як Гарднер розмовляє з клієнтами, а потім грюкає вікном і йде геть. Незабаром вона повертається, щоб вилити напій у вікно, і знову зачиняє його.

Потім один із клієнтів відчиняє вікно ззовні, хапає стаканчики з напоями і жбурляє їх у Гарднер. Жінка повертається з білою сумкою в лівій руці та пістолетом у правій і визирає у вікно. Після того, як відвідувачі кидають інші предмети, Гарднер виходить із кухні.

На відеозаписі зовні закладу видно, як Гарднер виходить з ресторану у звичайному темпі, а за нею йде ще одна працівниця. Обидві зникають з кадру. Потім вона йде з пістолетом у руці поряд із колегою і вони повертаються до ресторану.

Поліція відреагувала на стрілянину в "Макдональдсі" близько першої ночі в п'ятницю, 14 червня.

Гарднер заарештували після того, як нібито стріляла у відвідувачів, коли вони виїжджали з парковки, повідомляє поліція. Ніхто не постраждав, але автомобіль відвідувачів був пошкоджений щонайменше один раз.

Гассіді Гарднер / Фото: Lakeland Police Department

Їй висунули звинувачення в нападі із застосуванням смертоносної зброї за обтяжувальних обставин. Керівник жінки її звільнив.

Нагадаємо, нещодавно бариста в бікіні молотком розбила лобове скло авто "грубого" клієнта. Вони сперечалися про ціну на каву.

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