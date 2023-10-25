Працівник відомої великої пивоварні помочився до резервуара із солодом – відео

У Китаї співробітника великої пивоварні спіймали, коли він справляв потребу до резервуара із солодом для лагера.

Про це пише Daily Star.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як робітник пивного заводу Tsingtao, одягнений у синій комбінезон, перелазить через стіну до резервуара для солоду, перш ніж помочитися туди.

Китайська фірма заявляє, що передала до поліції відеозапис, а партію солоду було запечатано і він не використовуватиметься.

"Ми активізуємо наші управлінські зусилля, щоб забезпечити якість продукції", - прокоментував представник компанії, додавши, що виробництво компанії триває у звичайному режимі.

Чоловіка заарештували. Адвокат Шао Ке заявив, що, на його думку, дії цієї людини порушили місцеві санітарні правила, що може призвести до ув'язнення терміном до семи років.

Користувачі соцмереж розкритикували дії працівника та заявили, що він зіпсував репутацію бренду.

Після того, як ролик було опубліковано, акції компанії на Шанхайській фондовій біржі впали на 1% у п'ятницю та на 7,5% - у понеділок вранці.

Нагадаємо, батьки були шоковані, коли їм зателефонував син, який "помер пів року тому". Усе почалося зі сварки сестер чоловіка з батьками.

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