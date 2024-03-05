Працівник ВПС США "зливав" на сайті знайомств секретну інформацію про війну в Україні: деталі шпигунського скандалу

63-річний Девід Франклін Слейтер розповідав секретну інформацію особі, яка представлялася жінкою, що проживає в Україні.

Працівник Повітряних Сил США ділився на сайті знайомств секретними даними щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

63-річний Девід Франклін Слейтер із штату Небраска працював цивільним співробітником ВПС США при Стратегічному командуванні США (USSTRATCOM) і мав допуск "Цілком таємно" з серпня 2021 року або приблизно до квітня 2022 року після виходу у відставку в чині підполковника США.

За даними американських правоохоронців, Слейтер на сайті знайомств спілкувався з жінкою, яка вдавала, що живе в Україні.

Жінка регулярно просила Слейтера надати їй конфіденційні, непублічні, секретні дані та називала Слейтер у своїх повідомленнях "коханим таємним інформатором" та її "таємним агентом". У відповідь на ці запити Слейтер справді надав їй секретну інформацію, в тому числі щодо військових цілей і російських військових можливостей, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну.

Повідомлення "коханої з України" до Слейтера:

7 березня 2022 року: "Американська розвідка каже, що вже 100% російських військ знаходяться на території України. Як ти вважаєш, ця інформація правдива?"

11 березня: "Любий, а що показують на екранах у спеціальній кімнаті? Дуже цікаво".

15 березня: "До речі, ти перший сказав мені, що члени НАТО їздять потягами, і тільки зараз (вже ввечері) про це повідомили в наших новинах. Ти мій таємний інформатор, коханий! Як пройшли твої зустрічі? Успішно?"

18 березня: "Любий Дейве, чи є у НАТО і Байдена таємний план, як допомогти нам?"

23 березня: "Дейве, чудово, що ти першим отримуєш інформацію про (вказану країну). Сподіваюся, ти мені одразу повідомиш? Ти мій секретний агент. З любов'ю".

12 квітня: "Любий Дейве, постачання зброї повністю засекречено, і це чудово!"

Приблизно 14 квітня: "Любий Дейве, дякую за цінну інформацію, дуже добре, що два чиновники зі США їдуть до Києва".

19 квітня: "Дейве, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже неприємний "сюрприз" для Путіна! Розкажеш мені?"

21 квітня: "У тебе сьогодні робота в Оперативному центрі, я пам'ятаю, впевнена, що там є багато цікавих новин?"

Чоловіка затримали 2 березня за підозрою у розголошенні секретної інформації. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років тюремного ув'язнення, три роки звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 тис. доларів за кожне звинувачення.

Раніше у схожу історію вляпався молодий американський нацгвардієць Джек Тейшейра.

Він опублікував секретні документи Пентагону в ігровій онлайн групі. Частина даних стосувалася контрнаступу України.

13 квітня ФБР арештувало 21-річного військового. Тейшейру вдалось ідентифікувати через стільницю на його кухні. Згодом стало відомо, що 21-річний Тейшейра хотів вбити "купу людей" і мав російські військові жетони.

Вчора, 4 березня, стало відомо, що Тейшера визнав себе винним і погодився на щонайменше 11 років ув’язнення. Прокурори планують вимагати 16 років.