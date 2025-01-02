Працівник зоопарку випадково зняв власну смерть у лев'ячому лігві, намагаючись приголомшити кохану

Він хотів надіслати відео своїй дівчині, щоб справити на неї враження, але зазнав жорстокої розправи.

Працівник зоопарку, який намагався "приголомшити свою дівчину", спіймавши трьох левів-втікачі, зняв на відео власну смерть після того, як тварини напали на нього і з'їли.

Про це пише Daily Star.

44-річний доглядач зоопарку на прізвище Іріскулов відкривав навісний замок у приватному зоопарку Lion Park у Паркенті, Узбекистан, під час своєї нічної зміни о 5-й ранку. Троє левів, які пізніше напали на нього, втекли з вольєра на подвір'я.

На відеозаписі, зробленому Іріскуловим, видно трьох левів, які спочатку досить спокійно спостерігають за його наближенням. Раптом леви підхоплюються. Хижаки не нападають, але чути, як доглядач зоопарку неодноразово вигукує ім'я одного з них: "Сімба" і повторює тварині: "Сімбо, тихіше".

Троє левів напали на працівника зоопарку / Фото: Will Stewart

Зрозуміло, що лев втік з вольєру через те, що двері залишилися незамкненими. Працівник зоопарку намагався зняти відео, щоб потім надіслати своїй дівчині. На кадрах чути, як чоловік кричить, і, очевидно, його кусають, поки триває запис.

Доглядач зоопарку продовжує говорити: "Тихіше, тихіше" протягом усього запису. З відеозапису та звітів випливає, що леви з'їли його.

Двох левів рятувальники приспали, а третього застрелили. Інші працівники зоопарку знайшли рештки чоловіка через декілька годин після нападу, про що було зроблено офіційну заяву: "Леви вбили його і частково з'їли його тіло".

Нагадаємо, нещодавно в Одесі леопард напав на працівника зоопарку. Чоловік опинився в лікарні з множинними ранами голови, шиї, кінцівок.

Читайте також: