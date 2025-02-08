Працівників USAID повернуть із примусової відпустки: в США суд заблокував рішення уряду

У США суддя Федерального окружного суду округу Колумбія ввечері п'ятниці, 7 лютого, заблокував плани Білого дома відсторонити від роботи та відправити у примусову відпустку близько 2700 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ті співробітники, кого вже відправили у відпустку, мають бути поновлені на роботі.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на американські ЗМІ.

"Тим самим вашингтонський суддя Карл Ніколс пішов назустріч двом профспілкам, які подали позов про незаконність таких дій. Він розпорядився призупинити реалізацію планів Вашингтона до 14 лютого, щоб дати можливість у прискореному порядку розглянути аргументи для визначення законності дій адміністрації Трампа", – йдеться у публікації.

Наступне слухання призначене на середу, 12 лютого.

Суддя Карл Ніколс, який був призначений на посаду Дональдом Трампом 2019 року, також заборонив адміністрації Білого дому вимагати від співробітників USAID, які працюють за межами США, змінити місце проживання.

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Водночас суд відхилив вимоги профспілок щодо поновлення роботи закритих представництв USAID та відновлення фінансування міжнародних грантів.

Видання зазначає, що у своєму позові представники профспілок стверджували, що рішення уряду США стосовно діяльності USAID, "спричинили глобальну гуманітарну кризу, раптово зупинивши надважливу роботу працівників, грантоотримувачів і підрядників USAID", призвели до втрати тисяч робочих місць та "поставили під загрозу інтереси нацбезпеки США". Позивачі зауважують, що ліквідувати USAID може тільки Конгрес США, а дії адміністрації нового президента Дональда Трампа є "неконституційними та протизаконними".

Нагадаємо, у п’ятницю, 7 лютого, президент США Дональд Трамп звинуватив Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у “шахрайстві” з витратою коштів та “небаченій корупції”. Американський президент вимагає повністю закрити агентство.

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