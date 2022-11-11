Працював на російську розвідку: співробітник британського посольства в Берліні зізнався у шпигунстві

Колишній охоронець посольства Великої Британії у Берліні визнав себе винним у співпраці з розвідкою РФ.

Про це пише Evening Standard.

Зазначається, що 58-річний Девід Баллантайн Сміт погодився зі звинуваченнями у восьми випадках порушення Закону про державну таємницю Британії, допущених під час його незаконної діяльності від травня 2020 року до літа 2021 року.

У квітні цього року Сміта екстрадували із ФРН до Великої Британії. За версією слідства, ця людина в період з жовтня 2020 по серпень 2021 займалася "збором і передачею інформації, корисної для російської держави".

Під час перевірки його електронних пристроїв були виявлені записи з посольства та чернетка листа російському військовому аташе від 14 травня 2020 року.

"Він зізнався, що робив без дозволу фотокопії документів, копіював записи з камер спостереження та збирав конфіденційні матеріали під грифом "таємно", – пише видання.

Нагадаємо, що державне телебачення Ірану показало "зізнання" французької пари, заарештованої п'ять місяців тому, у нібито сприянні організації протестів вчителів у цій країні.