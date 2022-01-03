Працював прибиральником і вирішив повернутися додому: у Південній Кореї розповіли про перебіжчика до КНДР

У листопаді 2020 року чоловік нібито подолав огорожі на кордоні та потрапив на територію Південної Кореї.
Невідомий, який втік із Південної Кореї до КНДР, ймовірно, є північнокорейцем, який раніше перейшов кордон та потрапив на Південь.
Про це у понеділок, 3 січня, повідомило агентство Ренхап із посиланням на південнокорейське міністерство оборони.
"Щодо перетину кордону влада припускає, що ця особа є перебіжчиком з Північної Кореї, вони перевіряють відповідні факти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей перебіжчик із КНДР, за даними ЗМІ, у листопаді 2020 року подолав огорожі на кордоні та проникнув на територію Південної Кореї. Після цього він працював на Півдні прибиральником, що, за оцінкою агентства, говорить про те, що міг зіткнутися з економічними труднощами.
Нагадаємо, із КНДР до Південної Кореї втік дипломат із родиною.
Читайте також:
- Син генерала: північнокорейський солдат, який перебіг до Південної Кореї, розповів деталі своєї втечі
- Музей моторошних експонатів і заґратоване море: як зараз виглядає кордон між Північною і Південною Кореями
- Працюють як раби й віддають зарплату КНДР. Independent розповів про умови праці північнокорейців у РФ