"Працюємо на рівні підготовки цього кримінального провадження": генпрокурор розповів про трибунал для Путіна

Генеральний прокурор Андрій Костін закликав об'єднатися з усім цивілізованим світом і покарати очільника Росії Володимира Путіна та його помічників за злочини агресії.

Про це йшлося в ексклюзивному інтрев'ю журналістці ТСН Олександрі Мітіній.

"Я думаю, що юридична модель трибуналу буде мати юридичний вимір. Буде включати в собі можливість покарання Путіна і його поплічників навіть, якщо і коли вони займають свої посади, це друге", - зазначив Костін.

Також він назвав третій крок, а саме збір доказів.

"Ми ж не можемо чекати поки завершиться ця юридична дискусія. Поки вона триває, ми вже починаємо роботу на рівні збору доказів... на рівні підготовки цього кримінального провадження", - додав прокурор.

Тим часом у Росії зростає недовіра громадян і військовослужбовців до керівництва. Зокрема про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Так звану розгубленість спричинив невдали бунт ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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