"Працюємо": ймовірна коханка Путіна Кабаєва порівняла роботу російських пропагандистів з "автоматом Калашникова"

Колишня олімпійська чемпіонка та ймовірна коханка диктатора Путіна Аліна Кабаєва порівняла роботу російських пропагандистів з "автоматом Калашникова".

Відео опублікували у Мережі.

Кабаєва виступила з нагоди заснування одного із російських пропагандистських телеканалів. Там вона у кращих російських традиціях порівняла роботу пропагандистів із "автоматом Калашникова", який сьогодні вбиває українців.

Ймовірна коханка Путіна заявила, що "інформаційна робота за своєю значимістю нічим не відрізняється від автомата Калашникова". Свою промову Кабаєва закінчила словами: "Працюємо, дякую".

Нагадаємо, Аліну Кабаєву часто називають ймовірною коханкою диктатора Путіна та мамою його позашлюбних дітей. Натомість ексдепутатка Держдуми РФ, оперна співачка та блогер Марія Максакова розповіла, що Путін може захоплюватися чоловіками, а Аліну Кабаєву йому “підсунули” як виправдання його гетеросексуальної орієнтації.

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