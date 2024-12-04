Працюйте або забирайтеся додому: Шольц звернувся до українських біженців

Шольц вважає, що українців треба заохочувати працювати або повертатися додому.

Безробітні українські біженці в Німеччині мають активніше починати працювати або повертатися на батьківщину.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає ntv.

"Занадто багато перебувають тут, по суті, вже досить довго, і тепер їм потрібно нарешті почати працювати", – заявив Шольц під час урядових слухань у Бундестазі.

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За його словами, Німеччина має прагнути до того, щоб якнайбільше українців та інших біженців після проходження курсів з вивчення мови та інших програм почали шукати роботу. Досягнутих досі успіхів із використанням урядового "стимулювання зайнятості" недостатньо, вважає канцлер.

Щольц розповів, що "дуже детально" обговорював це питання з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Він (Зеленський – Ред.) повідомив мені, що має намір створити в Німеччині та Польщі українське агентство, яке допомагатиме українцям або повертатися на батьківщину, або влаштовуватися на роботу в Німеччині, щоб ми могли спільно рухатися в цьому напрямку", – додав канцлер ФРН.

Раніше Олаф Шольц зробив заяву про можливість направлення німецьких військ до України.

Також повідомлялося, що дедалі більше українських біженців хочуть залишитися у Німеччині.

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