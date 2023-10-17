Працюють на межі можливостей: головна лікарня Сектора Гази переповнена живими і мертвими людьми

Головна лікарня Сектора Газа переповнена живими і мертвими людьми. Медичний об’єкт перебуває на межі можливостей, оскільки трупи накопичуються, в той час як тисячі людей шукають там притулку.

Про це пише The Guardian.

Як зазначається, у лікарні Дар Аль-Шіфа в Секторі Газа живі сплять між ліжками, заповненими пацієнтами, у коридорах і навіть на території, тоді як мертві переповнюють морг.

Назва “Дар-аль-Шіфа” перекладається як “дім зцілення”, і десятки тисяч шукали не просто зцілення, а й притулку від бомбардувань, молячись, щоб лікарня забезпечила хоч якийсь захист.

На залізних поручнях у внутрішньому дворику вішали ковдри, щоб створити тінь, а деякі люди зібралися біля сходів зі своїми дітьми та всім, що залишилося від їхніх речей.

Шіфа — це не лише найбільший медичний заклад Гази, а центр усієї системи охорони здоров’я. Ізраїльські атаки на територію довів її до краху. За оцінками місцевої влади та груп допомоги в Газі, там переховуються від 35 000 до 40 000 людей.

“Лікарі привезли їхні родини до лікарні для безпеки. Минулої ночі я спав на столі в операційній”, — сказав доктор Гассан Абу-Сіттах, один із хірургів, розмовляючи з журналістом Guardian по телефону.

Він також додав, що кількість тих, хто шукає притулку, створює ризик, оскільки тисячі шукають їжу та воду там, де їх немає. А скупчення людей може призвести до спалаху інфекційних захворювань.

Коли ізраїльська артилерія почала наносити удари по Газі з неба та моря, знищуючи цілі міські квартали після того, як бойовики ХАМАС, які керують територією, розпочали смертельний напад на Ізраїль, багато людей у місті Газа дотримувались процедури, яку вони навчилися під час попередніх атак, і втекли до лікарні.

Понад десять років територія лікарні була здебільшого захищена від бомбардувань, за винятком страйку, який вразив амбулаторну клініку Шіфи в 2014 році. Натомість широка зона перед дверима відділення невідкладної допомоги приймає телевізійні групи, місцевих політиків, медичних працівників, робітників і цивільних, які збираються там, серед звуків сирен швидкої допомоги та постійного огляду пацієнтів, які прибувають на ношах.

Але цього разу, незважаючи на нещодавні зусилля Міжнародного комітету Червоного Хреста відремонтувати відділення невідкладної допомоги Шіфи, нинішня криза випробовує лікарню, яка працює на межі можливостей.

Минулого тижня ізраїльські офіційні особи оголосили “повну облогу” Сектору Гази, припинивши постачання води, їжі та палива, що означає, що Шифа ризикує втратити не лише електропостачання лікарні, але й запаси дизельного палива, необхідні для резервних генераторів. Через кілька днів ізраїльські військові видали наказ про евакуацію всіх 1,1 мільйона людей на північ від річки Газа, включаючи місто Газа, вимагаючи від них тікати на південь. Госпіталь Шіфа разом із кількома іншими медичними закладами заявили, що евакуація буде неможливою. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала наказ про евакуацію лікарень "смертним вироком" для тисяч хворих і поранених.

Нагадаємо, що Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС в Секторі Газу.

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