Працюють на розвідку та ФСБ РФ: у Держдепі США пояснили, чому ввели санкції проти українських нардепів

Працюють на розвідку та ФСБ РФ: у Держдепі США пояснили, чому ввели санкції проти українських нардепів

У Держдепі повідомляють, що українські нардепи діють за вказівкою ФСБ, що дестабілізує ситуацію в Україні.

Мінфін США ввів санкції проти чотирьох громадян України, серед яких є чинні народні депутати від партії "ОПЗЖ" Тарас Козак та Олег Волошин. У Державному департаменті США повідомили, що українські політики причетні до дестабілізації ситуації та пов'язані з діяльністю розвідки РФ.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті американського відомства.

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"Особи, двоє з яких є народними депутатами України, діють за вказівкою ФСБ і підтримують російські небезпечні операції впливу, які підривають не лише Україну, а й фундаментальні принципи демократії. Серед чотирьох осіб, які сьогодні визначені, це Тарас Козак, Олег Волошин, Володимир Олійник та Володимир Сівкович", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі наголосили, що Росія використовує гібридні тактики, включаючи дезінформацію та інші кампанії впливу, щоб дестабілізувати Україну, чим вони займаються протягом багатьох років. Там зазначають, що у 2020 році кремлівські чиновники запустили комплексний план інформаційної операції, покликаний погіршити здатність української держави функціонувати самостійно. Як вважають в американському відомстві, українські народні депутати, проти яких ввели санкції, відігравали ключову роль у цій кампанії.

ФСБ використовує цих чиновників і створює нестабільну ситуацію в Україні. Зокрема, у заяві зазначається, у 2016 Росія намагалась вплинути на вибори в США. А також, що Тарас Козак використовував телеканали, які йому належать, як для очорнення високопоставлених членів найближчого оточення президента Зеленського, так і для посилення фальшивих повідомлень про вибори в США 2020 року .

" Протягом більше десяти років Росія використовує дезінформаційні агентства та філії розвідувальних служб у всьому світі для поширення неправдивих повідомлень на підтримку своїх стратегічних цілей ", - пояснюють американські дипломати.

Сполучені Штати співпрацюють разом з українською владою задля виявлення таких суб'єктів.

Нагадаємо, 20 січня США ввели санкції проти чотирьох громадян України, серед яких є чинні народні депутати, зокрема соратник проросійського депутата Віктора Медведчука - Тарас Козак. До списку потрапили нардепи від "ОПЗЖ" Тарас Козак та Олег Волошин, а також колишні нардепи "Партії регіонів" Володимир Олійник та Володимир Сівкович.

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