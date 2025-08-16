"Прагнення до миру": Білий дім опублікував спільне фото Путіна і Трампа

Зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампомс на Алясці / © Associated Press

На офіційному акаунті Білого дому у мережі Х після початку переговорів президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, які відбуваються на Алясці, з’явилося спільне фото американського та російського лідерів.

Коментар до фотографії повторює гасло цього саміту.

«Прагнення до миру», — йдеться у підписі, який супроводжують смайлики із зображенням російського та американського прапорів.

Перед початком переговорів лідери позували разом з високопосадовцями, які входять до делегацій Росії та США, на тлі написів «Аляска 2025» та «Прагнення до миру».

Жоден з них не виголосив вступного слова та не відповів на запитання ЗМІ.

Зокрема, журналісти запитали президента держави-агресорки Володимира Путіна, коли він припинить вбивати цивільних людей в Україні. Однак він проігнорував питання та не відповів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що «дуже швидко піде», якщо побачить, що Путін не налаштований серйозно. Зустріч триває вже понад годину.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп змінив формат зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на саміті в Алясці. Замість особистої розмови тет-а-тет переговори відбуваються у форматі «три на три» — у складі трьох представників з кожного боку.

Однак Путін і Трамп все таки провели коротку приватну розмову, коли перебували в лімузині американського президента, яким їхали до місця переговорів на авіабазі Елмендорф в Анкориджі.