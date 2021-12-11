"Практично одразу сталася зупинка дихання": у стоматологічній клініці помер 6-річний хлопчик

Медики вирішили ввести хлопчика у загальний наркоз під час лікування зубів.

У Росії, у Санкт-Петербурзі, у приватній стоматологічній клініці помер 6-річний хлопчик. СК Росії порушив кримінальну справу.

Про це у п'ятницю, 10 грудня, повідомляється на сайті регіонального СК.

Зазначається, що медики вирішили ввести хлопчика у загальний наркоз під час лікування зубів. Це було зроблено за згодою батьків. Перед цим дитину обстежили і жодних відхилень у розвитку не знайшли та вирішили дати їй загальний наркоз, повідомило РЕН ТВ.

"У нього практично одразу сталася зупинка дихання. Медики не змогли допомогти дитині, хлопчик помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. у ч. 2 ст. 238 КК Росії (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки). Максимальне покарання за цією статтею КК Росії передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

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