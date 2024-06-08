Пранкер видав себе за експрезидента Порошенка під час розмови з головою МЗС Британії – ЗМІ

Очільник закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став жертвою пранкерів. Так, міністр провів відеодзвінок і листування з людиною, яка видавала себе за колишнього президента України Петра Порошенка.

Як пише BBC, про це повідомили у пресслужбі британського МЗС.

Зазначається, що "короткий" дзвінок відбувся нещодавно. Водночас у Кемерона під час розмови виникли підозри після того, як абонент попросив у нього контактну інформацію.

У МЗС Британії не уточнили, хто стоїть за цією імітацією або звідки у них контактні дані Кемерона.

"Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим звернути увагу на таку поведінку і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації", - заявили у пресцентрі МЗС Британії.

ВВС наголошує, що це не перший випадок, коли Кемерон стає жертвою телефонного шахрая. Так, 2015 року британський уряд був змушений переглянути процедури безпеки після того, як Кемерону, коли він був прем'єр-міністром, зателефонував невідомий.

Тоді абонент назвався Робертом Ганніганом, який на той час був директором GCHQ - спецслужби Великої Британії, яка відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та забезпечення захисту інформації уряду й армії.

Зазначається, що Кемерон припинив розмову, коли стало зрозуміло, що це був розіграш і ніякої конфіденційної інформації він не розголосив.

Нагадаємо, російські пранкери вийшли на бійців Міжнародного легіону нібито від імені Петра Порошенка, аби "завербувати їх до приватної армії" задля "революції в Україні".

Читайте також провідні новини дня: