Прапор України вивісили на мерії Будапешта, а в Берліні його кольорами підсвітили Бранденбурзькі ворота

Кольорами українського національного прапора ввечері підсвітили й державну канцелярію в німецькому Дюссельдорфі.
Міський голова Будапешта Гергей Корачонь повідомив, що підняв прапор України на будівлі мерії міста на знак солідарності з українським народом.
Відповідне фото мер опублікував у середу, 23 лютого.
"Ми вивісили український прапор на ратуші як символ українського народу та України", – написав Корачонь.
Він додав, що раніше разом із кількома європейськими колегами-мерами висловив солідарність мерові Києва, а також мерові Берегова на Закарпатті.
"Як частина європейської спільноти, ми маємо відстоювати суверенітет України та найрішучішим чином протестувати проти дій Путіна", – додав мер Будапешта.
Kitettük az ukrán zászlót a Városházára, az ukrán emberek és Ukrajna melletti kiállásként. Korábban több európai...Опубліковано Karácsony Gergely Середа, 23 лютого 2022 р.
Водночас увечері в українських національних кольорах підсвітили Бранденбурзькі ворота в Берліні, щоб посилити сигнал солідарності з Україною.
"З освітленням Бранденбурзьких воріт ми посилаємо чіткий сигнал разом з іншими європейськими містами. Як вільне місто для вільної та суверенної України", – сказала керуюча мер Берліна Франціска Гіффі.
Berlin strahlt das Brandenburger Tor an #Ukraine #BrandenburgerTor https://t.co/zyqkSREDY5— StN_News (@StN_News) February 23, 2022
Das Brandenburger Tor heute Abend #Ukraine pic.twitter.com/iwqevDqCcS— Eberhard Schellenberger (@ESchellenb) February 23, 2022
Берлинд Украины ард түмэнтэй эв санааны нэгдэлтэйгээ илэрхийлж Brandenburger Tor өнөө орой цэнхэр шар өнгөөр гэрэлтлээ. pic.twitter.com/IbLUhWgb1X— Oyu N (@OyuN2711) February 23, 2022
Putin bricht das Völkerrecht. Er droht mit Krieg - deshalb ist das Brandenburger Tor heute in den Farben der Ukraine beleuchtet.— Susanna Kahlefeld (@s_kahlefeld) February 23, 2022
Europäische Solidarität heißt jetzt: konsequente und weitreichende Sanktionen. pic.twitter.com/mSWocmwGrH
Brandenburger Tor #ukraine pic.twitter.com/ewyrZX4jet— Jenni Thier (@stehsatz) February 23, 2022
Окрім того, кольорами українського національного прапора ввечері підсвітили державну канцелярію в німецькому Дюссельдорфі.
Nordrhein-Westfalen zeigt Solidarität mit der #Ukraine und lässt das Landeshaus in den Farben der ukrainischen Nationalflagge erstrahlen. MP @HendrikWuest tauscht sich am Abend mit der Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf @iryna_shum aus. pic.twitter.com/NRBd2RiRut— Staatskanzlei NRW (@landnrw) February 23, 2022
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