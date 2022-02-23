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Прапор України вивісили на мерії Будапешта, а в Берліні його кольорами підсвітили Бранденбурзькі ворота

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Прапор України вивісили на мерії Будапешта, а в Берліні його кольорами підсвітили Бранденбурзькі ворота

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Кольорами українського національного прапора ввечері підсвітили й державну канцелярію в німецькому Дюссельдорфі.

Міський голова Будапешта Гергей Корачонь повідомив, що підняв прапор України на будівлі мерії міста на знак солідарності з українським народом.

Відповідне фото мер опублікував у середу, 23 лютого.

"Ми вивісили український прапор на ратуші як символ українського народу та України", ­– написав Корачонь.

Він додав, що раніше разом із кількома європейськими колегами-мерами висловив солідарність мерові Києва, а також мерові Берегова на Закарпатті.

"Як частина європейської спільноти, ми маємо відстоювати суверенітет України та найрішучішим чином протестувати проти дій Путіна", ­– додав мер Будапешта.

Kitettük az ukrán zászlót a Városházára, az ukrán emberek és Ukrajna melletti kiállásként. Korábban több európai...

Опубліковано Karácsony Gergely Середа, 23 лютого 2022 р.

Водночас увечері в українських національних кольорах підсвітили Бранденбурзькі ворота в Берліні, щоб посилити сигнал солідарності з Україною. 

"З освітленням Бранденбурзьких воріт ми посилаємо чіткий сигнал разом з іншими європейськими містами. Як вільне місто для вільної та суверенної України", – сказала керуюча мер Берліна Франціска Гіффі.

Окрім того, кольорами українського національного прапора ввечері підсвітили державну канцелярію в німецькому Дюссельдорфі.

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