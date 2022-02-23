Прапор України вивісили на мерії Будапешта, а в Берліні його кольорами підсвітили Бранденбурзькі ворота

Прапор України вивісили на мерії Будапешта, а в Берліні його кольорами підсвітили Бранденбурзькі ворота

Кольорами українського національного прапора ввечері підсвітили й державну канцелярію в німецькому Дюссельдорфі.

Міський голова Будапешта Гергей Корачонь повідомив, що підняв прапор України на будівлі мерії міста на знак солідарності з українським народом.

Відповідне фото мер опублікував у середу, 23 лютого.

"Ми вивісили український прапор на ратуші як символ українського народу та України", ­– написав Корачонь.

Він додав, що раніше разом із кількома європейськими колегами-мерами висловив солідарність мерові Києва, а також мерові Берегова на Закарпатті.

"Як частина європейської спільноти, ми маємо відстоювати суверенітет України та найрішучішим чином протестувати проти дій Путіна", ­– додав мер Будапешта.

Kitettük az ukrán zászlót a Városházára, az ukrán emberek és Ukrajna melletti kiállásként. Korábban több európai... Опубліковано Karácsony Gergely Середа, 23 лютого 2022 р.

Водночас увечері в українських національних кольорах підсвітили Бранденбурзькі ворота в Берліні, щоб посилити сигнал солідарності з Україною.

"З освітленням Бранденбурзьких воріт ми посилаємо чіткий сигнал разом з іншими європейськими містами. Як вільне місто для вільної та суверенної України", – сказала керуюча мер Берліна Франціска Гіффі.

Берлинд Украины ард түмэнтэй эв санааны нэгдэлтэйгээ илэрхийлж Brandenburger Tor өнөө орой цэнхэр шар өнгөөр ​​гэрэлтлээ. pic.twitter.com/IbLUhWgb1X — Oyu N (@OyuN2711) February 23, 2022

Putin bricht das Völkerrecht. Er droht mit Krieg - deshalb ist das Brandenburger Tor heute in den Farben der Ukraine beleuchtet.

Europäische Solidarität heißt jetzt: konsequente und weitreichende Sanktionen. pic.twitter.com/mSWocmwGrH — Susanna Kahlefeld (@s_kahlefeld) February 23, 2022

Окрім того, кольорами українського національного прапора ввечері підсвітили державну канцелярію в німецькому Дюссельдорфі.

Nordrhein-Westfalen zeigt Solidarität mit der #Ukraine und lässt das Landeshaus in den Farben der ukrainischen Nationalflagge erstrahlen. MP @HendrikWuest tauscht sich am Abend mit der Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf @iryna_shum aus. pic.twitter.com/NRBd2RiRut — Staatskanzlei NRW (@landnrw) February 23, 2022

Читайте також: