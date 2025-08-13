Прапор УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві: посол України прокоментував скандал

Концерт Макса Коржа

Під час концерту білоруського репера Макса Коржа минулої суботи на Національному стадіоні у Варшаві серед глядачів було помічено прапори ОУН-УПА. Інцидент викликав широкий резонанс у Польщі та серед української спільноти.

Про це пише “RMF24”.

Посол України у Польщі Василь Боднар висловив свою позицію щодо подій. За його словами, українці, які відвідують подібні концерти, мають пам’ятати про контекст та наслідки:

“Я не розумію, навіщо українці взагалі пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, і ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, розв’язують війну та знищують Україну”, — заявив дипломат.

Він також підкреслив, що порушники польського закону повинні нести відповідальність і що верховенство права є основою порядку у будь-якій країні.

Вибачення учасника інциденту

Чоловік, який приніс на концерт червоно-чорний прапор та виклав відео у соцмережах, перепросив за свою поведінку.

“Якщо хтось образився, перепрошую. Я вдячний усім полякам, які допомагають українцям. Ще раз перепрошую”, — сказав він у відеозверненні.

Реакція польських правоохоронців

Під час концерту поліція Варшави заарештувала 109 осіб за численні правопорушення, серед яких зберігання наркотиків, піротехніки, напади на охорону та незаконне проникнення на територію стадіону. 50 осіб оштрафували на загальну суму близько 11 500 злотих. Ще 38 справ передані до суду для призначення штрафу.

Офіційний сайт PGE National Stadium повідомив, що керівництво компанії PL.2012+, оператора стадіону, звернулося з повідомленням про можливий злочин. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що щодо 63 осіб уже розпочато процедуру висилки з країни.

Посол України про дотримання законів

Василь Боднар наголосив, що українці, які перебувають у Польщі, повинні дотримуватись польського законодавства та традицій:

“Будь-хто, хто порушує закон і демонструє нестачу соціальної чуйності, має бути притягнутий до відповідальності”, — підкреслив дипломат.

Він додав, що українці, які перебувають у Польщі, повинні пам’ятати про свою відповідальність як гостей країни та дотримуватися чинних правил.

Нагадаємо, концерт білоруського репера Макса Коржа у Варшаві став новим політичним скандалом, який швидко набирає обертів.