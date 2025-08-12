Прапор УПА, піротехніка та депортація українців: що відомо про скандальний концерт Макса Коржа у Варшаві

Білоруський співак Макс Корж

Виступ білоруського репера Макса Коржа у Варшаві 9 серпня викликав неабиякий резонанс.

Під час його концерту відбувалися масові заворушення — фани кидали піротехніку, штурмували сцену, а поліція затримала понад 100 осіб.

Що відомо про скандальний концерт Макса Коржа у Польщі та до чого тут українці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто такий Макс Корж

Максим Анатолійович Корж — білоруський співак (відомий загалу як Макс Корж), автор пісень і композитор. Він народився 23 листопада 1988 року в місті Лунинці, Брестської області у Білорусі.

Під час навчання в Білоруському державному університеті записав свою першу сольну пісню «Небо поможет нам», на яку позичив у матері 300 доларів. Ця пісня набула великої популярності в інтернеті.

Співак Макс Корж

Після служби в армії (2009–2011) повернувся до музики й почав активно просувати свої пісні.

У 2012 році випустив дебютний альбом «Животный мир», до якого увійшло 16 пісень, написаних за 3 роки.

Згодом, у 2013 році вийшов другий альбом «Жить в кайф», який приніс співакові суспільне визнання та популярність.

Політична позиція, гастролі у РФ та ставлення до війни в Україні

Відомо, що Макс Корж підписав контракт із лейблом Respect Production, що дозволило йому гастролювати не лише у Білорусі, а в інших країнах.

До початку повномасштабного російського вторгнення, Корж двічі отримував заборону в’їзду в Україну через свої концерти в анексованому Криму, однак вони обидві були скасовані.

Проте у 2017 році його внесли до бази «Миротворець».

Скриншот із сайту «Миротворець»

На початку свої кар’єри співак позиціонував себе як аполітичним, таким, що не впливає на політику, але підтримує людей, незалежно від країни.

Однак під час протестів у Білорусі 2020 року він зайняв позицію, де закликав до тимчасового припинення протестів, щоб уникнути подальшого насильства та жертв.

Тоді Корж звернувся до учасників акцій зі словами, щоб вони «пригальмували» та не ризикували життям, бо пряма конфронтація з силовиками, за його словами, не приведе до перемоги.

Допис Макса Коржа в соцмережі про протести в Білорусі

Така позиція музиканта позиція викликала критику серед частини фанатів, які вважали, що він мало підтримує протестний рух, але деякі розуміли його як заклик не діяти бездумно проти силових сил.

Позиція Коржа щодо російської війни проти України є неоднозначною.

Відтак на у лютому 2022 року він засудив вторгнення в Україну, закликав до миру і скасував усі концерти в Росії.

Допис співака про війну / Джерело: скриншот із допису Макса Коржа в соцмережі Instagram

Тоді Корж випустив пісню «Свій дім» з думками про війну та подіями в Україні та заявив, що білоруси не підуть воювати проти України.

Проте ні у своїй заяві у соцмережі, ні у своїй пісні, Корж чітко не вказав, що Росія є агресоркою.

Тоді, у 2022 році у РФ заборони виступи багатьох артистів які виступають проти війни, серед яких опинився і Макс Корж.

Наразі співак не виступає в Україні та РФ, однак на його офіційному сайті досі є анонси концертів у трьох російських містах:

Новосибірську,

Єкатеринбурзі

Санкт-Петербурзі.

До слова, дати цих концертів досі залишаються не визначені.

Скриншот з офіційного сайту співака

У 2024 році Макс Корж змушений був залишити Білорусь, через майбутню розмову із представниками міліції, яка мала відбутися на тлі його політичної позиції. Відомо, що наразі співак мешкає у Європі, при цьому не виказуючи місця свого перебування.

Скандальний концерт Макса Коржа у Варшаві

У столиці Польщі — Варшаві, 9 серпня білоруський співак Макс Корж відіграв гучний концерт.

Квитки на захід розпочали продавати ще у грудні 2024 року, які за шість днів розкупили.

На концерт прийшли українські, польські та російські шанувальники.

Скандальним виступ Макса Коржа став через масові заворушення та порушення громадського порядку. Частина відвідувачів перестрибувала через бар’єри на поле стадіону, запалювали фаєри, а також люди масово використовували піротехніку.

Поліція затримала 109 осіб за правопорушення, серед яких були напади на охоронців та зберігання наркотиків.

На момент публікації статті, співак не прокоментував ситуації.

Зокрема, Корж під час свого виступу зробив заяву про війну в Україні, зазначивши що ціла країна перебуває у заручниках. Після цього він скандував «Останови войну», яке підхопив увесь стадіон.

Пропри це, Корж ні разу не назвав країну, яка є стала агресоркою та розпочала війну.

Така витівка співака викликала хвилю обурення у користувачів, адже не зрозуміло, до кого саме звертався співак — чи до поляків, чи до українців, чи до росіян, і хто ж саме має закінчити війну.

Окрім того, деякі користувачі звинуватили Коржа у подвійних стандартах, адже він не скасував запланованих концертів у РФ.

Скриншот із соцмереж / © скриншот

З офіційного сайту співака відомо, що наступний концерт відбудеться 6 вересня у казахстанському місті Алмати.

Анонс наступного концерту на офіційному сайті співака / © скриншот

Обурення поляків та депортація українців

Особливий резонанс на концерті білоруського співака викликала поява на концерті червоно-чорного прапора Української повстанської армії (УПА).

Цей прапор (перед концертом охорона ретельно перевіряла та вилучала прапори у гостей — Ред.) «засвітився» у одного із відвідувачів, зокрема поруч майорів синьо-жовтий прапор України з символом «Ідея Нація».

Дата публікації 18:02, 11.08.25 Кількість переглядів 63 На концерті Макса Коржа у Польщі засвітився прапор УПА: поляки обурилися

На цю ситуацію відреагували польські політики.

Особливо гострою була реакція депутата від партії «Право і справедливість» Даріуша Матецького. Він назвав цей символ знаком злочинців і катів і звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження за пропаганду тоталітарних ідеологій та розпалювання національної ворожнечі.

Допис Даріуша Матецького на платформі Х / © скриншот

«У вас є сили кричати на польському стадіоні з прапором убивць-геноциду дітей, але у вас немає сил захищати власну батьківщину? Геть з Польщі!» — висловився політик у соцмережі Х.

Варто зазначити, що у Польщі прапор УПА офіційно не заборонений, проте в польському суспільстві він викликає неоднозначні та суперечливі емоції через історичні трагічні події, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років, коли відбувалися криваві конфлікти між українцями і поляками.

Після концерту Макса Коржа, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у Варшаві проти 63 осіб, які брали участь у заворушеннях на концерті білоруського репера Макса Коржа, відкрито провадження про їхнє примусове або добровільне виселення з країни.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про депортацію порушників

Серед порушників — 57 українців та шестеро білорусів. Він відзначив, що суди відреагували оперативно.

Один із відвідувачів, Дмитро, який тримав цей прапор, вибачився у соцмережах. Він пояснив, що хотів висловити підтримку Україні у боротьбі з російською агресією, а не пропагувати тоталітаризм, і попросив вибачення у тих, кого міг образити.

Допис обвинуваченого після концерту Макса Коржа

«Хочу звернутися до всіх, кого могло образити те, що сталося під час концерту у Варшаві. Я знаю, що в моїй рідній країні, в Україні, щодня гинуть люди. Тому я розумію, що ворожнеча та ненависть ні до чого доброго не приведуть. Я не хотів викликати негативних емоцій. Прапор, який я тримав, був для мене символом підтримки українців. Я не мав жодного стосунку до пропаганди будь-якого режиму. Я хотів лише нагадати про російську агресію і підтримати наших воїнів», — сказав він у своєму відеозвернені.

Росія намагається розварити Україну та Польщу

Коментуючи інцидент із прапором УПА, користувачі припустили, що до скандалу на концерті у Варшаві можуть бути причетні російські провокатори.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія через різні інформаційні та політичні провокації намагається зіпсувати відносини між Україною та Польщею, розпалити ворожнечу і послабити союзні відносини двох країн. Кремль активно використовує іноземних агентів і місцевих колаборантів для поширення таких провокацій та антипольських і антиукраїнських настроїв у обох країнах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

«Тоді, як війна в Україні наближається до кінця, Росія робить усе можливе, щоб налякати Київ і Варшаву. Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі — це сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими», — зазначив прем’єр.

