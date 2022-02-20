Прапори та гасла: акції на підтримку України продовжуються по всьому світові (фото)

У Варшаві акцію на підтримку України провели просто під посольством Росії.
Уся світова спільнота вийшла на акції підтримки України на тлі загострення загрози з боку Росії. Зокрема, синьо-жовті стяги розгорнули сьогодні, 20 лютого, у Польщі, Франції, Німеччині та навіть Аргентині.
У Парижі мирна хода та маніфестація на підтримку суверенітету України пройшла центром міста. Учасники зазначають, що до маніфестантів приєдналися також представники інших народів та громад, які вболівають за долю України.
"Більшість перехожих парижан з симпатією ставилися до українців та навіть скандували разом гасла, хоча не обійшлося без провокаторів, які, втім, були швидко затримані службами правопорядку", — написала у своєму Facebook учасниця акції Інна Власюк.
У Варшаві акцію на підтримку України провели просто під посольством Росії. Учасники розгорнули українські, польські та білоруські стяги, а також написи "Україна переможе".
У Німеччині по Мюнхені проїхало авто з причіпом, на якому була зображена українська символіка і прив’язані українські прапори.
Підтримали Україну і в Аргентині. Там біля пам’ятника Тарасу Шевченку зібралось близько сотні українців.
"На жаль, у мене мало віри, що Путіна можливо зупинити. Але ця ситуація точно нас об’єднає. Я впевнина, що кожен українець — за цілісну та могутню Україну", — написала учасниця акції Яна Новосьолова.
Нагадаємо, раніше у Празі, Берліні, Будапешті, Лондоні, Парижі та інших містах Європи 19 лютого відбулися акції на підтримку України з гаслом #StandWithUkraine.
Крім того, відомі грузинські співаки, актори, спортсмени, політики та інші публічні особи записали відеозвернення на підтримку України.
Читайте також: