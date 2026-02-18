Прапори РФ та Білорусі на Паралімпіаді: в Італії зробили різку заяву

Російський прапор / © Associated Press

Реклама

В уряді Італії розкритикували рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), який дозволив спортсменам з РФ та Білорусі виступати на зимовій Паралімпіаді-2026, яка відбуватиметься в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо, під прапорами своїх країн.

Протест висловили міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр спорту Андреа Абоді, заяву яких цитує видання «Новини.LIVE».

«Постійне порушення Росією перемир’я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, підтримане Білоруссю, є несумісним з участю їхніх спортсменів в Іграх, за винятком нейтральних індивідуальних спортсменів», — заявили італійські урядовці.

Реклама

Вони також виступили проти рішення Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету від 27 вересня про повне відновлення членства паралімпійських комітетів РФ і Білорусі, яке раніше розкритикували 33 країни та Європейська Комісія, і висловили повну підтримку Україні.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану назвав це рішення Міжнародного паралімпійського комітету «брудним» і «жахливим».

Він порівняв те, що відбувається з російськими спортсменами на спортивних змаганнях з «повзучою окупацією».

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич запропонував застосувати санкції проти атлетів з держави-агресорки для унеможливлення їхньої участі у змаганнях. За його словами, понад 300 російських паралімпійців безпосередньо брали участь у війні проти України, де й дістали поранення.