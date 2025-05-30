Ілон Маск та Дональд Трамп в Білому домі / © Associated Press

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Американський бізнесмен Ілон Маск, який минулого року став одним з найближчих соратників Дональда Трампа, вживав наркотики у набагато більших кількостях, ніж вважалося раніше. Він не лише вживав легальний у США кетамін, але й приймав екстазі та психоделічні гриби.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на свідчення людей, знайомих з його діяльністю.

Як зазначає видання, Маск сам визнавав, що вживає кетамін «у невеликих кількостях» як ліки проти депресії приблизно раз на два тижні.

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Однак знайомі із ним люди стверджують, що це вживання було не епізодичним, а мало не щоденним. При цьому Маск змішував препарат з іншими психоактивними речовинами, серед яких екстезі та психоделічні гриби.

Американський мільярдер і соратник президента Трампа розповідав близьким людям, що приймає так багато кетаміну, що це впливає на його сечовий міхур — це типовий наслідок хронічного вживання.

Цей препарат, який дійсно іноді виписують американські лікарі для лікування таких психічних проблем як депресія, має інші ризики — він може викликати галюцинації, втрату зв’язку з реальністю.

Окрім того, як стверджують очевидці, Маск брав із собою в подорожі коробку з таблетками, серед яких був помічений препарат Аддерал — стимулятор, який допомагає краще зосереджуватись, бути уважним та менш імпульсивним.

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Ці пігулки «вмикають» мозок і змушують його працювати активніше. Але якщо приймати їх без потреби або не за призначенням лікаря, вони можуть бути небезпечними — викликають залежність, проблеми із серцем, підвищену тривожність тощо.

За словами людей, які бували на заходах за участі Маска, він вживав ці речовини, зокрема, на приватних вечірках у різних місцях США та щонайменше в одній іншій країні.

Ілон Маск та його адвокат не відповіли на запити NYT про коментарі щодо вживання ним наркотиків. У Білому домі також відмовились коментувати те, чи вимагали від мільярдера пройти тести на наркотики.

«Незрозуміло, чи вживав 53-річний пан Маск наркотики, коли цього року став невід’ємною частиною Білого дому та отримав повноваження скорочувати федеральну бюрократію. Але він демонстрував непередбачувану поведінку, ображаючи членів кабінету міністрів, жестикулюючи як нацист та спотворюючи свої відповіді в постановочному інтерв’ю», — зазначає видання.

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Нагадаємо, напередодні, 29 травня, американський мільярдер Ілон Маск оголосив про завершення своєї роботи в адміністрації США на посаді голови департаменту урядової ефективності DOGE.