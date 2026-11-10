Працювали на РФ за криптовалюту: у Польщі двох українців викрили у шпигунстві та підпалах

Шпигунство / © pixabay.com

Реклама

У вівторок, 10 листопада, співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали двох громадян України за підозрою у шпигунстві та підготовці диверсій на користь російських спецслужб.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк.

Реклама

За даними відомства, чоловіків віком 24 та 25 років затримали в місті Мінськ-Мазовецький, коли вони фотографували об’єкти критичної та військової інфраструктури.

Реклама

Окрім шпигунства та диверсій, їм також висунули звинувачення у підпалах автомобілів. Зокрема, співробітники ABW встановили, що раніше вони змінювали номери авто на подібні до тих, що використовують на транспортних засобах, які належать українській армії.

«Ця тактика, ймовірно, мала на меті приховати справжній характер подій — і, що важливіше, кинути тінь підозри на українську сторону, — що згодом могло бути використано для поширення дезінформації», — написав Семоняк.

За виконання завдань вони отримували винагороду, зокрема в криптовалюті. Наразі суд заарештував обох підозрюваних на три місяці.

Нагадаємо, польські спецслужби затримали шістьох осіб, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою та незаконному постачанні матеріалів для виробництва озброєння до Росії. За версією слідства, підозрювані діяли у складі організованої групи та незаконно постачали до рф матеріали, які могли використовуватися для виробництва боєприпасів і систем озброєння. Чотирьох фігурантів суд відправив під арешт.

Реклама

Серед затриманих — п’ятеро громадян Польщі віком від 25 до 52 років та 37-річна громадянка Росії.

Новини партнерів

Новини партнерів