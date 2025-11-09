“Працював на ФСБ”: у Польщі арештували відомого російського активіста

Ігор Рогов / © Фото з відкритих джерел

Російський активіст, затриманий у Польщі, зізнався, що був агентом Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) і передавав дані про інших опозиціонерів.

Про це йдеться у судових документах, оприлюднених напередодні, передає The Guardian.

30-річний Ігор Рогов, який раніше був активним учасником російських опозиційних рухів, співпрацював із Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального та організацією “Відкрита Росія”, пов’язаною з Михайлом Ходорковським.

За матеріалами справи, Рогов разом із дружиною залишив Росію у 2021 році, а вже на початку 2022-го отримав візу до Польщі. Подружжя переїхало туди буквально через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну й оселилося в місті Сосновець.

Минулого літа польські спецслужби заарештували Рогова спочатку за підозрою у зв’язках із вибухівкою. Його затримання збіглося з хвилею підпалів і диверсій у Польщі, у яких, за даними слідства, могли брати участь особи, пов’язані з російськими спецслужбами.

Згодом під арешт потрапила і його дружина, Ірина Рогова. Обох звинуватили у співпраці з ФСБ — зокрема, у передачі даних про інших російських опозиціонерів, які втекли з РФ до Європи.

Судовий процес над подружжям має розпочатися наступного місяця.

