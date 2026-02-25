«Працює на Росію»: опозиція Словаччини звинуватила Фіцо у державній зраді

Роберт Фіцо та Путін / © Associated Press

Опозиційна парламентська партія Словаччини «Свобода і Солідарність» готує звернення до прокуратури через рішення прем’єр-міністра Роберта Фіцо зупинити аварійні постачання електроенергії Україні.

Про це повідомляє Dennik N.

Лідер партії «Свобода і Солідарність» Браніслав Грьолінг під час пресконференції біля Генеральної прокуратури Словаччини зазначив, що у скарзі прем’єр-міністру інкримінуватимуть низку тяжких порушень.

Серед них:

зловживання повноваженнями посадовця;

державна зрада;

нелюдяність;

терористичний акт;

порушення обов’язків при управлінні державним майном.

Своєю чергою депутат Кароль Галек заявив, що, на його переконання, словацький прем’єр «відкриває новий фронт проти України» на боці Росії.

Він застеріг, що припинення аварійного постачання електроенергії може призвести до критичних наслідків для цивільної інфраструктури.

«Може статися так, що у лікарні, де оперуватимуть поранених після російського удару, не буде світла», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених постачань електроенергії до України.

Ми раніше інформували, що Роберт Фіцо заявив, що може змінити позицію Братислави щодо підтримки євроінтеграції України у зв’язку з питанням постачання нафти через нафтопровід «Дружба».