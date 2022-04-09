Правда очі коле: Росія закриває офіси міжнародних правозахисних організацій

У російському міністерстві не уточнили, що саме стало причиною такого рішення.

У п’ятницю, 8 квітня, Міністерство юстиції РФ оголосило про скасування реєстрації 15 представництв міжнародних організацій, серед яких правозахисні Amnesty International та Human Rights Watch.

У повідомленні відомства причиною такого рішення названо порушення чинного законодавства Російської Федерації.

У російському міністерстві не уточнили подробиці “порушень”.

Відомо, що незалежна правозахисна група Human Rights Watch заявила про документування низки заяв про воєнні злочини російських окупантів, які "включають випадок повторного зґвалтування; дві справи про розстріл та інші випадки протиправного насильства та погроз проти цивільного населення в період з 27 лютого по 14 березня 2022 року".

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В Amnesty International заявили, що Москва фактично припиняє діяльність цієї правозахисної організації.

Генеральний секретар Amnesty International Аньес Калламар заявила, що очолювана нею організація стала останньою в довгому списку організацій, які “були покарані за захист прав людини та заклики до правди”.

"Влада глибоко помиляється, якщо вважає, що, закривши наш офіс у Москві, вони припинить нашу роботу з документування та викриття порушень прав людини. Ми подвоїмо наші зусилля, щоб викрити кричущі порушення прав людини Росією як всередині країни, так і за кордоном", - заявила з цього приводу Калламар.

Нагадаємо, окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії. Так, командування ворога скаржиться на посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб, через що ті висловлюють невдоволення війною проти України.

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