Праві партії Нідерландів пропонують депортувати українських чоловіків: подробиці

Напередодні парламентських виборів у Нідерландах дві праві політичні сили, Партія свободи (PVV) та JA21, оприлюднили свої передвиборчі програми, приділивши особливу увагу контролю над міграцією та безпекою.

Про це пише видання Nltimes.

PVV під керівництвом Ґерта Вілдерса запропонувала низку радикальних заходів, серед яких: закриття країни для всіх шукачів притулку на чотири роки, припинення роботи центрів для біженців та возз’єднання сімей, а також депортація українських чоловіків. Крім того, партія виступає за вихід Нідерландів з Конвенції ООН про біженців. Економічна частина програми передбачає скасування медичної франшизи, зниження податків та нульовий ПДВ на продукти. Також PVV пропонує посилити поліцію та пенітенціарну систему.

JA21 на чолі з Йостом Ердмансом обрала більш «керований» підхід до консервативної політики. Партія пропонує посилити контроль на кордонах, обмежити возз’єднання сімей та скасувати закон про розподіл біженців. Серед інших ініціатив — створення нових міністерських посад у сфері ядерної енергетики та ефективності уряду, розширення прямого впливу громадян через обов’язкові референдуми та підвищення фінансування системи внутрішньої безпеки. JA21 також планує збільшити чисельність військових і цивільного оборонного персоналу до 200 тисяч до 2035 року, встановити ставку НАТО у 2% ВВП, скасувати оподаткування великих корпоративних активів та податки на спадщину і дарування. Партія приділяє увагу боротьбі з домашнім насильством та феміцидом.

Обидві політичні сили роблять акцент на зміцненні закону та порядку, проте їхні економічні підходи та бачення ролі держави значно відрізняються.

Аналітики зазначають, що правим виборцям доведеться обирати між радикальною ізоляцією та більш поміркованим консерватизмом, що відображає два підходи до безпеки, економіки та міграційної політики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністерка у справах біженців і міграції Нідерландів Мона Кейзер оголосила про плани суттєвого збільшення плати за проживання для українських біженців, які мають роботу або інші доходи. Це рішення спрямоване на зменшення нерівності між працевлаштованими шукачами притулку та біженцями, які не мають роботи.