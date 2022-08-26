Правильна денацифікація: президенти Азербайджану та Казахстану під час зустрічі відмовилися спілкуватися російською

Днями відбулася офіційна зустріч президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва з президентом Республіки Казахстан Касим-Жомартом Токаєвим.
Примітно, що під час двостронньої зустрічі кожен із лідерів спілкувався своєю мовою, а не російською.
Про це свідчать відео з переговорів, поширені у Мережі.
Як видно на відеокадрах, коли розпочалася офіційна частина переговорів, президенти Азербайджану та Казахстану відмовилися розмовляти російською мовою, яка є поширеною в уживанні в їхній країнах, та перейшли на рідну. Алієв говорив азербайджанською, Токаєв - казахською.
Нагадаємо, Путін під час зустрічі з президентом Казахстану знову не зміг вимовити його ім’я. Президент сусідньої країни в устах Путіна став Касимжаном Кемельовичем. Згодом президент Казахстану без помилок назвав російського колегу "шановним Володимиром Володимировичем" і сказав, що радий бачити його в повному здоров’ї.
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