Правнучка Вагнера прокоментувала використання терористами Пригожина імені її родича: "Перехоплює подих"

Правнучка відомого композитора Ріхарда Вагнера - Катаріна Вагнер - прокоментувала використання терористами Пригожина імені свого родича. Вона наголосила, що від жаху в неї перехоплює подих.

Про це вона написала у своїй колонці на сайті Die Welt.

Вона наголосила, що музика її прадідуся асоціювалася з нацистами та війною, оскільки, як відомо, Вагнер був улюбленим композитором диктатора Адольфа Гітлера. Катаріна Вагнер зазначила, що через це музика її дідуся асоціюється з війною.

"Окупація творчості Вагнера націонал-соціалістами була огидною. І коли російська наймана армія, звірства якої є неперевершеними, мастить ім'я Вагнера на своїх скривавлених прапорах, то не лише в мене перехоплює подих", - пояснила Катаріна Вагнер.

Відомо, що терористична ПВК "Вагнер" отримала свою назву від позивного її першого командира Уткіна - "Вагнер". Цей терорист не приховує свого захоплення нацистами та Гітлером.

ПВК "Вагнер" і війна проти України

Російська терористична організація ПВК "Вагнер" була створена 2013 року. Бойовики брали активну участь у війні проти України на Донбасі (2014 року) та в Сирії на боці диктатора Асада. Вони там вирізнилися особливою жорстокістю до місцевого населення.

Під час повномасштабної війни Росії проти України терористи Пригожина знову активно воювали проти України. Їх неодноразово хвалив диктатор Путін та представники кремлівського режиму, зокрема Пєсков хизувався, що його син воював у складі терористів "Вагнера".

Після бунту Пригожина терористична організація припинила подобатися Путіну, і він вислав окупантів до Білорусі.

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