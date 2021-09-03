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Правоохоронці виявили субмарину, якою переправляли тонни кокаїну водами Тихого океану

Правоохоронці виявили субмарину, якою переправляли тонни кокаїну водами Тихого океану

Екіпаж субмарини затримали.

У Колумбії виявили субмарину наркоділків, на борту було майже дві тонни кокаїну.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Лише, за попередніми оцінками, його ціна сягає шістдесяти мільйонів доларів. Екіпаж субмарини також затримали.

Маршрут зловмисників пролягав у водах Тихого океану. І цей шлях уже давно відпрацьований серед наркоділків.

Лише цього року на різних підводних човнах правоохоронці вилучили близько двадцяти семи тонн кокаїну. Він призначався для продажу в Латинській Америці.

Новини світу: в Колумбії виявили субмарину наркоділків

Новини світу: в Колумбії виявили субмарину наркоділків
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