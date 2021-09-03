Правоохоронці виявили субмарину, якою переправляли тонни кокаїну водами Тихого океану

Екіпаж субмарини затримали.
У Колумбії виявили субмарину наркоділків, на борту було майже дві тонни кокаїну.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Лише, за попередніми оцінками, його ціна сягає шістдесяти мільйонів доларів. Екіпаж субмарини також затримали.
Маршрут зловмисників пролягав у водах Тихого океану. І цей шлях уже давно відпрацьований серед наркоділків.
Лише цього року на різних підводних човнах правоохоронці вилучили близько двадцяти семи тонн кокаїну. Він призначався для продажу в Латинській Америці.