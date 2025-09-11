Православна черниця-інфлюенсерка зі США виступила проти війни в Україні: РПЦ покарала її

Православна черниця-інфлюенсерка зі США Васса Ларін / © Associated Press

Православна черниця-інфлюенсерка зі США Васса Ларін виступила проти війни Росії в Україні. Ларін критикувала патріарха Російської православної церкви Кирила за підтримку війни. Через це РПЦ за кордоном покарала черницю.

До 2022 року сестра Васса Ларін була відома передусім завдяки своєму YouTube-каналу, де вона розповідала тисячам підписників про православні свята та життя святих. Вона здобула репутацію однієї з найвідоміших жінок-інтелектуалок у православному середовищі, яке традиційно очолюють лише чоловіки.

Все змінилося після початку повномасштабного російського вторгнення до України. Ларін відкрито виступила проти війни, що врешті призвело до позбавлення її статусу черниці.

За словами Ларін, єпископ вимагав, аби вона припинила медійну діяльність, фактично намагаючись змусити черницю замовкнути. Коли ж вона відмовилася, рішенням Синоду єпископів РПЦ за кордоном, яке затвердили у травні, Ларін вивели зі стану черниць. Офіційна підстава — «непослух». Конкретних пояснень не надали.

Ларін переконана: справжня причина криється у її критиці патріарха Кирила, який підтримав російську війну, та інших церковних ієрархів, що йдуть за ним.

Ларін та її прихильники вважають, що це перший випадок, коли Москва застосувала подібні репресивні заходи щодо американки, яка виступила проти проросійської лінії церкви. Десятки священників у Росії вже були покарані за аналогічну позицію, свідчить дослідження Фордгемського університету.

«Я не могла не сказати цього. Патріарх Кирил маніпулює релігійними термінами, духовними поняттями, щоб досягати політичних цілей. Це дуже цинічно і це блюзнірство. …Але найбільша трагедія в тому, що через це гинуть люди», — зазначила 54-річна Ларін в інтерв’ю з Відня, де нині проживає.

Водночас вона наголошує, що рішення Синоду суперечить церковному праву.

Черниця Васса Ларін / © Associated Press

Зовнішньо Ларін і далі носить монаший одяг, однак тепер належить до Православної церкви України. Крім того, її запросили викладати у Київській православній богословській академії.

Митрополит Євстратій (Зоря) у коментарі відзначив «відданість Ларін миротворчій діяльності та засудженню російської пропаганди війни».

Що відомо про РПЦЗ та її шлях до Москви?

РПЦЗ виникла на початку ХХ століття серед російських емігрантів, які рятувалися від радянських переслідувань, зокрема й родина Ларін. У радянський період ця церква діяла окремо, вважаючи Московську патріархію підконтрольною КДБ. Проте 2007 року вона відновила зв’язки з Москвою, зберігши формальну автономію, але визнавши владу патріарха Кирила. На своєму сайті РПЦЗ регулярно закликає «загалом молитися за мир», але не засуджує Росію. Натомість вона критикує Україну за спроби обмежити діяльність УПЦ МП.

Хто така Васса Ларін?

Васса Ларін народилася у Нью-Йорку в родині священника РПЦЗ. У домі родини висів портрет останнього російського царя, а спілкування велося російською. Ларін вирішила відмовитися від престижної освіти у США, щоб обрати шлях черниці. Після життя у французькому монастирі здобула докторський ступінь у Німеччині, а згодом працювала у Відні як викладачка та експертка в комісіях РПЦ. Її YouTube-канал Coffee with Sister Vassa, що налічує близько 24 тис. підписників, поєднує гумор та короткі освітні ролики про православ’я.

Конфлікти Ларін з єпископами траплялися й раніше. 2017 року Синод розкритикував її пораду матері бути терпимішою до сина-гомосексуала, проте тоді жінку не позбавили чернечого сану.

Після початку війни 2022 року виступи Ларін стали більш критичними — вона різко засудила церковних ієрархів, які підтримали агресію.

Наприкінці 2024 року черниця отримала нового керівника — єпископа Лукаса з Нью-Йорка. Той у січні написав їй: «Для тебе шкідливо духовно жити у світі та займатися теперішньою соціальною діяльністю». Він зажадав, щоб Ларін залишила публічну діяльність і оселилася в монастирі. Ларін заперечила, що він може оцінювати її духовний стан без особистого спілкування. Після відмови виконати наказ, Синод підтвердив позбавлення жінки чернецтва.

«Це не питання моїх образ. Вони не мають влади перекручувати поняття добра і зла та називати чорне білим, а біле чорним», — висловилась Ларін.

До слова, влітку естонський уряд повідомив, що російська влада використовує черниць у віддаленому монастирі в Балтійському регіоні для поширення проросійської пропаганди у межах своєї гібридної війни проти Європи.