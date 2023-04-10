Православний шаріат: скандальний священник РПЦ закликав жінок "усунутися від керування життям" і варити кашу

На думку Ткачова, "жінка не створена керувати життям, а "створена варити кашу і вішати фіранки".

Скандальний священник РПЦ Андрій Ткачов, який втік з Києва до Москви після Революції Гідності, вкотре відзначився скандальною заявою, як і "личить" агітаторові-політруку в рясі.

Цього разу Ткачов заявив, що занадто багато жінок керують своїм життям.

"Мужчина відповідає за життя. Баби повинні усунутися від керування життям, а чоловіки повинні зайняти їхнє місце. Занадто багато баб керують своїм життям. Це жахливо, це не їхнє заняття! Жінка не створена керувати життям. Вона створена варити кашу, вішати фіранки і бути щасливою", – зазначив священник РПЦ.

Нагадаємо, що в Ірані влада за допомогою камер буде шукати "порушниць", які не носять хіджаб. Можна припустити, що враховуючи останні тенденції в Росії, незабором і РФ стане країною "православного шаріату".

Раніше скандальний священник РПЦ Андрій Ткачов закликав росіян помирати в Україні, а не "під столом у блювотинні". Також він закликав окупантів заряджати "Гради" для вбивства українців з молитвою.

За ці заяви СБУ заочно повідомила Ткачову про підозру.

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