Православний архієпископ попросив вибачення за зустріч із Путіним

Архієпископ ПЦА Алексій та президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Один з ієрархів Православної церкви Америки, очільник єпархії на Алясці архієпископ Алексій попросив вибачення у тих, кого могла образити його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Текст вибачення опубліковано на офіційному сайті ПЦА.

«Я хочу висловити свої щирі вибачення тим, хто зазнав болю, страждань чи розгубленості через мої дії останніми днями», — цитують його слова у цьому зверненні.

Зустріч є архієпископом Сіткинським та Аляскинським Алексієм відбулася після саміту з президентом США Дональдом Трампом. Кремлівський диктатор зустрівся подарував йому ікону преподобного Германа Аляскинського, який вважається православним покровителем Америки.

Православний ієрарх пояснив, що привітав російського лідера «в мирному дусі гостинності після трьох днів єпархіальної молитви за мир». Відтоді, за його словами, він почув «від багатьох», що змарнував можливість для докору або для вимоги миру.

Він також наголосив, що його дії «жодним чином не свідчать про зміну позиції ПЦА та підтримки тих, хто страждає» через війну в Україні.

Предстоятель ПЦА митрополит Тихон уточнив, що владика Алексій зустрічався з Путіним з власної ініціативи — без відома та дозволу Священного Синоду.

Він нагадав, що ПЦА неодноразово засуджувала агресію проти України та «підіймала голос проти насильства, молилася за мир та надавала підтримку тим, хто був переміщений унаслідок війни».

«Разом із моїми братами-ієрархами у Священному Синоді я поновлюю свій палкий заклик до негайного припинення воєнних дій та щоб запанував мир, аби примирення та зцілення могли розпочатися для всіх, хто постраждав від цієї трагічної війни», — наголосив митрополит Тихон.

